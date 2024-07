Sredi noči incident v središču Ljubljane: eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana

Ljubljanski policisti so bili danes ponoči obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, kjer je po do zdaj znanih podatkih prišlo do spora med osebami, pri tem pa je osumljenec z ostrim predmetom lažje poškodoval eno osebo ter pobegnil.

Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so pomagali poškodovanemu, tega so nato z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

Z zbiranjem obvestil so kmalu po dogodku odvzeli prostost 35-letnemu osumljencu in pri njem našli domnevni predmet, s katerim naj bi poškodoval osebo.

Nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.