Sredi mesta močno počilo, moški huje poškodovan

V soboto okoli 11.30 so OKC Nova Gorica obvestili o eksploziji v Idriji, v kateri je bila ena oseba huje poškodovana.



Policistom PP Idrija in kriminalistom sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica pri preiskavi okoliščin eksplozije pridružili tudi bombni tehniki oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije.



Prav tako so takoj po nezgodi na kraju posredovali gasilci PGD Idrija, ki so nudili pomoč reševalcem ZD Idrija pri oskrbi poškodovane osebe. Idrijski reševalci so jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja včerajšnje eksplozije je bilo med drugim ugotovljeno, da je 61-letni moški včeraj nekaj po 11. uri v dopoldanskem času iz kleti stanovanjske hiše s transportnim vozičkom na dvorišče zapeljal leseno omaro, namenjeno shranjevanju orožja, in poskušal odpreti predal oziroma vrata omare. Pri tem je prišlo do detonacije oziroma eksplozije neznanega eksplozivnega sredstva. Zaradi eksplozije neznanega eksplozivnega sredstva je moški utrpel predvidoma hude telesne poškodbe in je bil pri zavesti. V času eksplozije v neposredni bližini ni bilo nobenih drugih oseb oziroma nihče drug pri tem ni bil poškodovan.



Zaradi eksplozije neznanega eksplozivnega sredstva so nastale poškodbe oziroma večja materialna škoda na dveh osebnih avtomobilih in dveh stanovanjskih objektih (razbita oziroma poškodovana stekla na oknih in vratih, poškodba garažnih vrat …).



Osumljenca bodo kazensko ovadili.

