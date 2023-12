Sporni hitri testi za zaznavo covida 19: davkoplačevalci ob več kot milijon evrov

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sredi decembra 2023 na Evropsko javno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj v povezavi z dobavo hitrih antigenskih testov za diagnostiko covid-19 (HAT), so sporočili z Generalne policijske uprave.

»Kazenska ovadba je podana za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 1. odstavku 257. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev po 2. odstavku v zvezi s 1. odstavkom 257.a člena KZ-1 ter se nanaša na izvedbo javnega naročila in izvajanje pogodbe za dobavo testov. Skupno je osumljenih šest fizičnih oseb,« so zapisali v sporočilu javnosti.

Z omenjenima kaznivima dejanjema je nastala protipravna premoženjska škoda za proračun Republike Slovenije v višini 1,1 milijona evrov.