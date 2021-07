Spor eskaliral: moški (32) hudo poškodoval 68-letnika

Policisti Policijske postaje Ptuj so v ponedeljek zvečer v okolici Ptuja obravnavali spor med dvema moškima. V sporočilu javnosti navajajo, da je prišlo tudi do fizičnega napada, v katerem je bil 68-letnik huje telesno poškodovan in odpeljan v bolnišnico. 32-letniku je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje, pišejo v sporočilu Policijske uprave Maribor.

