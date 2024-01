Spet je treščilo »pri križu« na križišču, ena oseba poškodovana (FOTO)

V petek, 12. januarja, ob 11.48 uri je prišlo do prometne nesreče na lokalni cesti v bližini naselja Cven, v občini Ljutomer, kjer sta trčili osebni vozili.

Gre za križišče pri križu med cestama Krapje - Ljutomer in Babinci - Cven. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in usmerjali promet. Ena oseba je bila v dogodku telesno poškodovana.

K sreči pa so udeleženci imeli več sreče. FOTO: Pgd Ljutomer

V tem križišču je sicer tudi v preteklosti že prišlo do več prometnih nesreč, tudi hujših. Omejitev hitrosti so pred leti omejili na 50 km/h, da bi vozniki bili bolj pozorni na nevarno križanje, a kljub temu še vedno pogosto prihaja do hujših in lažjih prometnih nesreč.