Šokantni posnetki s primorke: od avtomobila ni ostalo nič (VIDEO, FOTO)

V nedeljo dopoldne je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zagorelo osebno vozilo. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci PGD Vrhnika, Stara Vrhnika, Verd in Dolnji Logatec. Zavod Reševalni pas je objavil videoposnetek, na katerem je mogoče videti, da je vozilo v celoti uničeno.

Nastal je zastoj, posnetki pa razkrivajo, da so se vozniki pravilno razporedili in ustvarili pretočen reševalni pas.

https://twitter.com/ResevalniPas/status/1513197854738759685