Šok za starše v Ajdovščini: učitelj snemal otroke med preoblačenjem

Učitelj na Osnovni šoli Danila Lokarja naj bi snemal učence med preoblačenjem v garderobah, poročajo Primorske novice. Učitelj je že dobil krivdno odpoved, s primerom se ukvarja policija.

Incident naj bi se zgodil pred počitnicami. Ko so na šoli izvedeli za dogajanje, so o tem obvestili policijo, pozneje pa tudi starše otrok. Pogovorili so se tudi z učenci na osnovni šoli.

Otroci, ki naj bi bili predmet snemanja, so bili stari enajst in dvanajst let, še pišejo Primorske novice.

Več informacij naj bi bilo znanih v naslednjih urah.