Šok za slovenske voznike: poglejte, kakšna ogromna gmota je priletela na cesto (FOTO)

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je na eno izmed naših cest danes zjutraj prišla ogromna skala, ki je ovirala promet. Kot so zapisali, se je vse skupaj dobro izteklo. Seveda pa bi bilo lahko precej drugače, če bi se skala prikotalila na cesto v trenutku, ko bi se na tistem delu peljala vozila.

Na Policijski upravi Kranj so se ob tem pošalili, da so policisti skalo želeli danes okrog 4.30 premakniti z rokami, a so nato raje poklicali pomoč. »Vzdrževalci so jo premaknili na bližnjo avtobusno postajo,« so še zapisali.