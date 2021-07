Smrt v Brdih: zdrsnil po brežini in umrl

Ob 16.45 se je v Šmartnem, v občini Brda, zgodila delovna nesreča, v kateri je voznik s prekucnikom zdrsnil po brežini, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so novogoriški gasilci in reševalci ter stabilizirali vozilo. V nesreči je voznik zaradi poškodb umrl.





