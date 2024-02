Panika na policijski postaji, prišli tudi gasilci, okolica zavarovana

Na policijski postaji v Šentilju obravnavajo prejeto pošiljko, v kateri naj bi bila neznana snov v obliki prahu. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, trenutno izvajajo aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene, ustrezno je zavarovana okolica policijske postaje, na kraju dogodka pa posredujejo tudi gasilci.

Po opravljeni analizi bo znano, ali je bila sumljiva snov v pošiljki morebiti nevarna za zdravje in življenje ljudi, so še pojasnili na policijski upravi in dodali, da bo takrat policijska postaja tudi ponovno dostopna za občane.

Za zdaj občane prosijo, da se v primeru, če potrebujejo pomoč policistov, obrnejo na številko 113, medtem ko delo na tem območju trenutno poteka ob pomoči drugih policijskih patrulj.