Slovenski klic na pomoč iz hrvaškega morja: motor odpovedal, tok jih je odnesel

Minuli petek ob 16.16 je posadka slovenskega plovila poklicala na 113 in sporočila, da jim je odpovedal motor, tok pa jih je odnesel v hrvaško morje, kjer so se zasidrali malo pred skalnato obalo.

Patrulja PPOP Koper na morju je odplula do mejne črte, kjer so počakali, da je posadko s plovilom do njih privlekla hrvaška patrulja na morju (o dogodku jih je obvestila Kapitanija). Policisti so nato plovilo s posadko odvlekli do mejnega prehoda v Piranu, pišejo v poročilu PU Koper.