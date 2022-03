Zgodilo se je minuli ponedeljek, prvi v letošnjem marcu, ko je Uprava RS za zaščito in reševanje poročala, da je ob 14.38 v občini Razkrižje v bližini meje s Hrvaško zagorelo v stanovanjskem objektu na naslovu Razkrižje 1. Požar, ki je v celoti uničil starejšo stanovanjsko hišo, so pogasili gasilci PGD Razkrižje, Ljutomer, Stročja vas, Podgradje, Pristava in Globoka. Kot so pozneje sporočili s PU Murska Sobota, je v požaru, ki ga je očitno zanetila napaka na električni napeljavi, nastalo za okoli 30.000 evrov škode. Vse skupaj bi najbrž hitro šlo v pozabo, razen za lastnike, če ne bi zgorelo ...