Slovenka v lastni hiši zalotila žensko: ne boste verjeli, kaj je počela

Policisti policijske postaje Murska Sobota so v torek obravnavali kaznivo dejanje roparske tatvine. Za zdaj neznana storilka je izvršila tatvino denarja iz denarnice, ki je bila v stanovanjski hiši. Storilko je pri dejanju zalotila oškodovanka.

Neznana storilka je zato, da bi ukradeni denar obdržala, uporabila silo zoper oškodovanko in nato z denarjem pobegnila neznano kam. Oškodovanka pri dejanju ni utrpela telesnih poškodb. Policisti o kaznivem dejanju zbirajo obvestila.

Zaklepajte hišo, tudi če ne greste daleč

Občanom policija svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«.

»V kolikor se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del ipd., svetujemo, da vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog ipd. Ob tem pa naj bodo tudi pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila),« še dodajajo možje v modrem.

Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestite policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. »Občane tudi naprošamo, da v kolikor zaznajo pojav oseb in vozil, ki jim niso poznana, ali se jim njihovo vedenje/zadrževanje zdi sumljivo (dajejo videz, da opazujejo objekt), da tudi o tem takoj obvestijo policijo. Če želijo ostati anonimni, pa lahko pokličejo na anonimno številko 080 1200,« še pozivajo na mariborski policijski upravi.