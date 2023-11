Slovenec ponorel na hrvaški avtocesti

Neverjetno neumnost, ki bi se lahko končala tudi tragično, si je minuli konec tedna na hrvaški avtocesti privoščil 39-letni Slovenec, ki je namerno trčil v 42-letnika in 35-letnika, prav tako državljana Slovenije. Hrvaška policija zadevo zdaj obravnava celo kot poskus uboja, zaradi česar mu grozi zaporna kazen. Dogodku pa je, vse tako kaže, botroval predhodni spor oziroma t. i. cestni bes.

Poškodovan otrok

Po poročanju hrvaških medijev se je konflikt v prometu zgodil v petek ob 18.25 na avtocesti A4 pri cestninski postaji Sveta Helena. Kot so ugotovili kriminalisti, se je med vpletenimi vnel verbalni spor, 39-letnik pa je z osebnim avtomobilom trčil v 42-letnika in 35-letnika, so sporočili z zagrebške policijske uprave. Konflikt je bil torej posledica eskalacije predhodnega nezadovoljstva zaradi vožnje enega oziroma drugega na avtocesti, ki se je stopnjevalo do nerazumnih mer. Dvojico so reševalci odpeljali v zagrebško klinično bolnišnico Dubrava, kjer so ugotovili, da je 35-letnik v trčenju utrpel težje poškodbe, 42-letnik pa lažje.

Eskaliralo je na cestninski postaji. FOTO: Josip Regović/Pixsell

Za nameček je bil vsemu priča tudi otrok, ki ga je imel osumljenec v avtomobilu. Kot so sporočili hrvaški policisti, sta 39-letniku v avtomobilu družbo delala 23-letnica in mladoletna oseba. Tudi njiju so morali zdravniško oskrbeti, in sicer v Kliničnem bolniškem centru Zagreb. Tam so ugotovili, da sta lažje poškodovana.

Policisti so 39-letnega Slovenca pridržali in ovadili zaradi poskusa uboja na škodo 42-letnika in 35-letnika pa tudi zaradi ogrožanja varnosti 23-letnice in mladoletne osebe.