Skozi naselje 117 na uro

Celjski prometni policisti so v sredo popoldne lovili prehitre voznike in izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil 85 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti prekoračil dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 30 km/h. Za nameček se je izkazalo, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, preizkus je namreč pokazal 0,27 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. »Vozniku so vozilo zasegli, sledi obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana skupna globa v višini 1550 evrov ter stranska sankcija odvzema motornega vozila,« sporoča Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

Nekateri vozniki pozabljajo, da promet in cesta ne dovoljujeta napak.

A to ta dan ni bil najhitrejši voznik, saj so prav tako v naselju izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil 117 km/h, torej je bil ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti prehiter za kar 61 km/h. »Tudi zoper njega sledi obdolžilni predlog. Za prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk,« je dodala Trbulinova.

Začetnik s 151 km/h

Ujeli so ga na radar. FOTO: Pu Ljubljana

Tudi s PU Ljubljana so poročali o objestnem vozniku. »Ribniški policisti so v sredo popoldne opravljali meritve hitrosti zunaj naselja ter izmerili voznika osebnega vozila, ki je vozil s 151 km/h. Vozniku, ki ima vozniško dovoljenje šele dva meseca, so dovoljenje odvzeli in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno okrajno sodišče,« smo izvedeli. »Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. Pozabljajo, da promet in cesta ne dovoljujeta napak,« opozarjajo policisti. Dovolj je namreč le trenutek nepazljivosti, ki lahko popolnoma spremeni življenje, usodna je lahko že najmanjša prekoračitev hitrosti. »Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti!« opozarjajo.