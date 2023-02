»Prav veliko časa, da kaj naredite na sebi, pa tudi nimate,« je ljubljanska okrožna sodnica Sinja Božičnik ob hitrem izračunu, koliko časa še mora presedeti v zaporu, sporočila obtoženemu Simonu Mekindi. Zaradi štirih kaznivih dejanj in ob preklicu dveh pogojnih zapornih kazni ga je namreč za rešetke poslala za enotna tri leta in sedem mesecev. No, v resnici mora tam biti deset mesecev manj, saj se v kazen zapora šteje tudi čas od 5. maja lani, ko so ga spet strpali v pripor. A če bi imel voljo kaj spremeniti pri sebi, predvsem glede odvisnosti od drog, bi lahko izkoristil že marsikatero prilo...