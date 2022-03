Silovito trčenje na avtocesti, hudo poškodovan tudi triletni otrok

Nekaj po 17. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti v smeri proti Obrežju med izvozoma za Novo mesto.

Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 47-letni voznik osebnega avtomobila toyota vozil v smeri proti Obrežju. Med vožnjo po klancu navzdol je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, s prehitevalnega pasu zapeljal prek voznega in odstavnega pasu, silovito trčil v ograjo, jo prebil in s prevrnjenim vozilom obstal v jarku.

Hudo poškodovanega triletnega otroka, prav tako hudo poškodovano 41-letno potnico in lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Otroka so zaradi hudih poškodb po oskrbi odpeljali v UKC Ljubljana.

Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.