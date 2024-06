Šest ilegalcev je imel v prtljažniku! »Žal mi je, da sem to storil«

Bil je ponedeljek, 22. aprila letos, ura pa okoli osme zjutraj, ko je Belokranjec na cesti od Krmačine proti Drašičem oziroma Metliki opazil sumljivega belega mercedes vita bosanskih registrskih tablic. Kar vlekel se je po tleh, tako je bil naložen, potniki pa so imeli sklonjene glave. Domačin je o sumljivem vozilu takoj obvestil policiste, ti so ga kmalu tudi ustavili in bili nemalo presenečeni, koliko potnikov se je gnetlo v avtu, ki je registriran za prevoz osmih oseb.

Eden je čepel pod sovoznikovim sedežem, na treh sedežih je v dveh vrstah sedelo po pet oseb, šest pa se jih je gnetlo v prtljažniku. Šlo je za 15 Turkov in dva Sirca, dva sta policistom tudi opisala svojo pot v obljubljeno deželo. Ilegalci so organizatorjem plačali vsak po 5000 evrov, njihov cilj sta bili Avstrija in Francija, voznik pa naj bi z uspešnim prevozom zaradi velikega števila ilegalcev zaslužil 5000 evrov.

5000 EVROV je moral vsak plačati tihotapcem.

Za volanom je bil 22-letni državljan Bosne in Hercegovine Bakir Delić, ki je pred dnevi stopil pred roko pravice v Novem mestu. »Žal mi je, da sem to storil. Tega nisem počel po lastni volji, ampak pod pritiskom organizatorjev. Rečeno mi je bilo, da bom ilegalce peljal le po Hrvaški, ne pa čez mejo. Dogovor je bil sprva drugačen, med vožnjo pa se je odločitev organizatorjev spremenila in sem šel čez mejo neprostovoljno. Bil sem naiven. Tistega dne sem prvič šel v Slovenijo in res nisem imel namena storiti kaznivega dejanja. Doslej sem delal pošteno,« je navajal mladenič, ki se je z odvetnikom Milanom Vajdo in tožilstvom že dogovarjal o kazni.

Odvetnik Milan Vajda je sodišče že seznanil z željo obtoženega, da bi kazen prestajal v Bosni in Hercegovini. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Predlagali smo nižjo zaporno kazen v zameno za višjo denarno kazen,« je sodnici Maji Beg dejal odvetnik Vajda, tožilka Vesna Fink pa je bila neomajna. Predlagala je dve možnosti. Če bi se odločil za denarno kazen, bi moral plačati 30.000 evrov, v tem primeru bi mu sodišče izreklo pogojno kazen pet let zapora v preizkusni dobi deset let in seveda petletni izgon tujca iz države po prestani kazni. Druga ponujena možnost pa je bila dve leti in osem mesecev zapora ter 1500 evrov denarne kazni, prav tako pa tudi izgon tujca iz države. »Tako visoke denarne kazni nisem sposoben plačati,« je priznal obtoženi, ki je po poklicu zdravstveni tehnik in je pred prijetjem delal na Hrvaškem, saj so plače v Bosni dosti nižje.

Kar vlekel se je po tleh, tako je bil naložen, potniki pa so imeli sklonjene glave.

Tožilka je opozorila na nehuman in nevaren način prevažanja ilegalcev, prav tako je obremenjujoče veliko število ilegalcev. Sta mu pa šla v prid mladost in priznanje, s čimer je močno skrajšal in pocenil postopek. Sodnica mu je izrekla nekoliko nižjo kazen od predlagane: to je dve leti in štiri mesece zapora, 1500 evrov denarne kazni in izgon tujca iz države za pet let. Obtoženčev zagovornik je že obvestil sodišče, da bo obtoženi po pravnomočnosti zaprosil za premestitev prestajanja kazni zapora v Bosno in Hercegovino.