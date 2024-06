Serija vlomov v gostinske lokale na območju Ljubljane: policisti našli storilca

Ljubljanski policisti so uspešno preiskali serijo vlomov v gostinske lokale na območju Ljubljane. Ta teden so odvzeli prostost 35-letniku iz BiH s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki naj bi v zadnjem mesecu vlomil v najmanj štiri gostinske lokale, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

35-letnik je osumljen, da je iz lokalov odnesel različne predmete in prehrambne izdelke ter si pridobil za okoli 4200 evrov protipravne premoženjske koristi. Povzročil naj bi za okoli 650 evrov druge materialne škode. Enega izmed vlomov naj bi izvedel skupaj s 40-letnim sostorilcem.

Policija je 35-letniku, ki je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženja, zaradi utemeljenih sumov kaznivih dejanj velike tatvine odvzela prostost in ga s kazensko ovadbo privedla pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor.

Policistom je v soboto ponoči uspelo ujeti tudi 19-letnika, ki naj bi vlomil v paketomat na območju Črnuč. Ujeli so ga potem, ko so nanj opozorili občani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi pred prijetjem vlomil v šest predalov paketomata in povzročil za okoli 1000 evrov škode.