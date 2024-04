Sedem mladostnikov na zahrbten, zavržen in nedopusten način preteplo dva mladoletnika (FOTO)

Da je vrstniško nasilje v porastu, strokovnjaki že dolgo opozarjajo. Vseeno pa smo vsakič znova šokirani, ko policisti poročajo o primerih, ko se vrstniki fizično ali psihično znesejo drug nad drugim. Tokrat celjski policisti poročajo, da so raziskali zahrbten, zavržen in nedopusten napad, ki se je zgodil 3. februarja letos. Nad dvema mladostnikoma se je znesla sedmerica, kar šest oseb je bilo mladoletnih.

O pretepu na Ljubljanski cesti v Celju so bili policisti obveščeni 3. februarja v jutranjih urah. Z ogledom kraja dejanja, zbiranjem obvestil ter pridobljenimi posnetki videonadzornih sistemov so ugotovili, da je 7 oseb, od tega šest mladoletnih, napadlo dve mladoletni osebi, pri čemer so enega huje poškodovali, enega pa lažje.

»V preiskavi smo ugotovili, da napadu skupine na dva mladoletnika niso botrovale medsebojne zamere in da napadena mladoletnika nista dajala povoda za nasilno dejanje. Nasilneži so ju napadli zaradi želje po nadvladi nad njima in drugimi mladostniki, zbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki.«

Fotografije s prizorišča nasilnega napada. FOTO: Pu Celje

Policisti so v poročilu zapisali, da je sedmerica osumljena naslednjih kaznivih dejanj:

- sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje, po II. odstavku 298. člena,

- lahka telesna poškodbe po I. odstavku 122. člena,

- huda telesna poškodba, po I. odstavku 123. člena in

- nasilništvo, po I. odstavku 296. člena Kazenskega zakonika.

Fotografije s prizorišča nasilnega napada. FOTO: Pu Celje

Dodali so, da so nasilna dejanja, storjena na tak način, še posebej zahrbtna, zavržna in nedopustna. »Mladoletnikov, nad katerimi so se znesli, niso zaznamovale zgolj telesne poškodbe, pač pa tudi občutek ponižanja in strahu. Vsakršno nasilje je nedopustno. Policisti bomo tudi naprej ravnali tako, da bomo prvotno zaščitili žrtve nasilja, zoper osumljene nasilneže pa dosledno ukrepali.«