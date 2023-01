Še en primer medvrstniškega nasilja pri nas: učenec v šolo prinesel kuhinjski nož

V osnovni šoli v Sežani se je po poročanju 24ur v ponedeljek zgodil še en incident medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah. Deček, ki naj bi bil žrtev nasilja, je v šolo kot obrambo prinesel velik kuhinjski nož. K sreči se ni zgodilo nič hujšega.

»V tem trenutku je zadeva v postopku, naše dejavnosti od tukaj naprej so vezane na preventivo še naprej, tako da smo že imeli predavanje policistov v teh razrednih, tudi jaz bom šel v te razrede, pogovore z učenci, zaščita teh otrok,« je za omenjeni medij povedal ravnatelj Alen Kofol.

Dečka naj bi vrstniki dalj časa zbadali in zmerjali, nadlegovali pa naj bi ga tudi na družbenih omrežjih. Koprski policisti ob tem opažajo, da je v zadnjem času bolj v porastu psihično nasilje in nasilje, ki se v kakršnih koli oblikah seli na splet.

Najstnik v sanitarijah s kladivom nad vrstnika

O medvrstniškem nasilju na slovenski Obali smo poročali že prejšnji teden, ko se je učenec predmetne stopnje Osnovne šole Šmarje pri Kopru, star naj bi bil komaj 13 let in do tega dne povsem miren in neproblematičen, v šolskih sanitarijah s kladivom spravil nad vrstnika in ga potolkel po glavi.