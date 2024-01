Satan spet za rešetkami

Slovenski policisti so minuli petek v Berlinu prevzeli pobeglega zapornika, ki je zaradi več kaznivih dejanj v Sloveniji prestajal zaporno kazen, oktobra lani pa med prevozom na zdravniški pregled v Ljubljano izkoristil priložnost in pobegnil v Nemčijo, so včeraj sporočili s policije.

Zapornik, 37-letni Tomaž Simonič, znan tudi pod vzdevkom Satan, je bil 5. oktobra 2023 iz Zavoda za prestajanje zaporne kazni Dob odpeljan v UKC Ljubljana na zdravniški pregled, pri tem pa pobegnil.

Za njim je sodišče v Novem mestu razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo. Simonič je sicer pobegnil na prostost v času, ko je prestajal 10-letno zaporno kazen zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo ter nasilja v družini. »Nemška policija ga je 8. novembra 2023 na podlagi podatkov slovenske policije in odličnega mednarodnega policijskega sodelovanja na področju iskanja oseb prijela v Berlinu, kjer so ga pretekli petek prevzeli slovenski policisti in ga prepeljali v Slovenijo. Policisti so ga ob vrnitvi v državo predali pravosodnim organom,« smo izvedeli.

Zoper neznanca, ki je Simoniča čakal pred kliničnim centrom, poteka preiskovanje kaznivega dejanja omogočanja bega osebi, ki ji je odvzeta prostost.

Zoper neznanca, ki je Simoniča takrat čakal pred kliničnim centrom na skuterju in ga odpeljal, pa še vedno poteka preiskovanje kaznivega dejanja omogočanja bega osebi, ki ji je odvzeta prostost, dodajajo na policiji. »Prijetje pobeglega zapornika je rezultat uspešnega mednarodnega policijskega sodelovanja slovenske in nemške kriminalistične policije ter aktivnega sodelovanja slovenske kriminalistične policije v Evropski mreži za aktivno iskanje oseb – ENFAST,« so dodali.

Prestal večji del kazni

Marsikdo se je takrat sicer spraševal, zakaj je Satan sploh bežal, ko pa je bil blizu konca svoje 10-letne zaporne kazni – če bi mu odobrili pogojni odpust.

»V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo covida-19 je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni,« so po begu pojasnjevali na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), kjer so tudi dodali podatek, da je Simonič prestal 80 odstotkov kazni.