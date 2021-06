Samo, ki je marca sam odšel iz bolnišnice, še vedno pogrešan (FOTO)

Samo Ostrouška. FOTO: Policija

Policija je sporočila, da še vedno pogrešajo(60) iz Postojne.Nazadnje so ga videli 17. marca letos v izolski bolnišnici, kamor so ga pripeljali z reševalnim vozilom na pregled. Isti dan je okoli 22. ure zapustil bolnišnico in od takrat ga ni nihče videl.Pogrešani je močnejše postave, visok 175 cm, ima okrogel obraz, rjave oči in je brez las.V tem času je bilo izvedenih več iskalnih akcij, tako na območju Kopra kot tudi Postojne, vendar ga niso našli. Vse, ki bi ga kje videli, policisti prosijo, da to takoj sporočijo na 113, anonimni telefon 080 1200 ali najbližji policijski enoti.