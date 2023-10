Saj ni res, pa je: policisti razkrivajo, kaj se je minuli vikend dogajalo na avtocesti (FOTO)

Čeprav policisti ves čas opozarjajo na pomen upoštevanja omejitev hitrosti, se še vedno vse prepogosto dogaja, da imajo vozniki pretežko nogo. Ljubljanski policisti so prehitre voznike ujeli tudi ta konec tedna, ko so v okviru nadzora prometa ustavili tudi dva, ki sta bistveno prekoračila dovoljeno hitrost vožnje na avtocesti. Prvemu so s sistemom provida pri omejitvi 130 km/h izmerili hitrost 234 km/h, drugemu pa 198 km/h.

Zoper oba vodijo postopek o prekršku (v prvem primeru je bila izrečena globa 1200 evrov in 9 kazenskih točk, v drugem pa 400 evrov in 5 kazenskih točk).

Med kontrolo prometa. FOTO: Pu Ljubljana

Sicer pa so ljubljanski prometni policisti minuli vikend posredovali na območju zastojev, do katerih je prišlo zaradi del, ki jih je izvajal upravljavec avtoceste. Med drugim so skrbeli za ustvarjanje reševalnega pasu in ukrepali zoper kršitelje, ki niso upoštevali cestnoprometnih predpisov na območjih zastojev.

Policisti so zaznali 20 kršitev prehitevanja po odstavnem pasu, šest kršitev neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, dve kršitvi prekoračitve hitrosti tovornih vozil, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli motorno vozilo. Zoper vse kršitelje vodijo postopek o prekršku.

Poziv voznikom

Ljubljanski policisti dodajajo, da bodo v času zastojev takšne nadzore nadaljevali. »Vse udeležence pozivamo, naj v zastojih ustvarijo reševalni pas in naj upoštevajo cestnoprometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste lahko pripomogli z zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo na avtocestah, povzročajo dodatne zastoje. Prav tako je pomembno, da vsi upoštevate omejitve hitrosti, saj sta neprilagojena oziroma prekoračena hitrost še vedno ena izmed glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami,« so še zapisali.