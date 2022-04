Saj ni res, pa je: poglejte, kaj sta s kolesom počela na hitri cesti

Novogoriški policisti so v nedeljo popoldne prejeli več klicev ljudi, ki so javljali, da po hitri cesti iz smeri Ajdovščine proti Selu vozi kolesar, ob tem pa na prečni gredi vozi še dekle. Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, so 27-letnega bolgarskega državljana in njegovo 20-letno rojakinjo izsledili in jima spisali plačilni nalog.

Na policiji ob tem poudarjajo, da je kolesarjenje po hitri cesti strogo prepovedano, saj je to lahko smrtno nevarno, kaj je mlada bolgarska državljana prepričalo k tako nevarnemu početju, pa niso ugotovili.