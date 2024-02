S traktorjem zdrsnil s poti, domačin umrl na kraju nesreče (FOTO)

Kot nam je povedala Milena Trbulin, predstavnica Policijske uprave Celje, so policisti v soboto popoldne obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je smrtno ponesrečil 75-letni domačin. Ta se je v naselju Resnik v občini Zreče s traktorjem peljal po kolovozni poti, v bližini stanovanjske hiše pa zapeljal preveč na rob. Traktor je zdrsnil po brežini in se prevrnil, traktorist pa se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. »Tuja krivda je izključena,« so še razkrili na policiji.

Na območju celjske policijske uprave je to druga letošnja nesreča, v kateri je umrl traktorist. Posredovali so člani Prostovoljnega gasilskega društva Zreče.

Posredovali so zreški gasilci. FOTO: PGD Zreče

Nesreče se dogajajo vse leto

Nesreče traktoristov se dogajajo vse leto, čeprav so pogostejše v toplejših mesecih, ko je tudi dela na poljih in travnikih več. Ker je letošnja zima mila, pa so kmetje marsikje že začeli dela. Zadnja tragična nesreča, v katero je bil vpleten traktorist, se je zgodila sredi decembra lani v naselju Pance na območju Policijske uprave Ljubljana, ko so mrtvega 61-letnega traktorista domačini našli šele zjutraj. Kot so takrat sporočili s policije, je traktor zaradi neprilagojene hitrosti na razmočenih tleh zdrsnil po travnati brežini in se večkrat prevrnil. Novembra se je pri delu na njivi s traktorjem smrtno ponesrečil 69-letni Moravčan.