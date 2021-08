S tovornjakom voznik (29) zbil dva otroka na prehodu za pešce

V nedeljo zvečer okoli desete ure je v Kopru 29-letni voznik tovornega vozila iz okolice Kopra peljal po Vojkovem nabrežju in zavijal v levo, ko sta cesto na prehodu za pešce prečkala cesto dva 14-letna otroka.



Voznik kombija je oba zadel s prednjim delom vozila in zbil. Eden izmed otrok je huje ranjen. Vozniku sledi kazenska ovadba, so sporočili iz policijske uprave Koper. Trčil v babico in vnuka V nedeljo popoldan okoli pete ure je v Seči 36-letni voznik kombija na koncu plaže želel vzvratno parkirati vozilo. Pri tem je spregledal babico in vnuka, ki sta sedela na travniku. Pri trčenju sta se oba lažje poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti je vozniku pokazal 0,71 mg/l.



Sledi mu obdolžilni predlog po 105/5-4 in 42/4-1 ZPrCP, so sporočili iz policijske uprave Koper.

