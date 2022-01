S tovornim vozilom vijugal po avtocesti, ne boste verjeli, koliko je napihal

V torek nekaj čez 17. uro je občan obvestil policiste o vozniku tovornega vozila s priklopnikom, ki je na območju Vranskega vijugal po avtocesti in nasploh zelo nevarno vozil ter ogrožal ostale udeležence cestnega prometa.

Policisti prometne policije so ob 17.15 pred izvozom Trojane voznika ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranost. Madžarskemu vozniku je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma nekaj manj kot dva promila.

Voznika so pridržali in ga zjutraj privedli na okrajno sodišče v Celju, kjer mu je sodnica izrekla globo v višini 1.200 evrov, stransko sankcijo 18 kazenskih točk in prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Slovenije za dobo enega leta.

Policisti so zapisali še, da se vozniku, ki jih je obvestil o nevarni vožnji madžarskega voznika, zahvaljujejo za klic, saj so lahko tako voznika hitro ustavili in izločili iz prometa ter s tem preprečili morebitne hude posledice njegove neodgovorne vožnje.