Vrnila se je v soj odrskih luči

Svetlolasa Majči Bobnar se v videospotu po posestvu Trutzturn v Kamniku ter v bližini posestva ljubezni Skedenj Vopovlje vozi v rdečem kabrioletu, družbo pa ji delajo številna mlada dekleta, ki se pozibavajo v živahnih ritmih njene prve avtorske pesmi z naslovom Maja rada nagaja.

Zanjo sta jo napisala Miha Hercog in Saša Lendero, videospot pa je posnela pod režijsko taktirko še enega dobrega prijatelja, Janija Pavca. Mimogrede, Majči se je konec leta z Janijem in njegovo družino z ameriškim avtodomom vozila po sloviti Route 66. Med drugim so dodobra prečesali tako Hollywood kot tudi druga ameriška mesta.

S člani ansambla Galop v Franciji

Sicer pa se vedno nasmejane in dobrovoljne Majči verjetno mnogi dobro spomnite po njenem bleščečem nasmehu in nepogrešljivi harmoniki na ramenih, ko je že pred desetimi leti delala družbo voditelju Boštjanu Romihu v oddaji Raketa pod kozolcem, še bolj pa se je mnogim vtisnila v spomin, ko je s Čuki posnela skladbo Marilyn Monroe. Potem nekaj časa za Majči nismo slišali, zdaj pa se je kot raketa izstrelila v orbito s svojo prvo avtorsko pesmijo. Kot nam je povedala, je navdih dobila v hipu in tik pred okroglim jubilejem, 30. rojstnim dnem, ki ga je praznovala 3. maja in v družbi družine in glasbenih prijateljev, med katerimi je bilo tudi kar precej znanih imen.

Majči Bobnar se vrača na glasbene odre.

Tudi Dragan Bulič je prišel, pa Jože Potrebuješ, Nuša Drašček in celo Kristjan Blagne, sin naše dive Helene Blagne. »Za rojstni dan sta mi zapela tudi Sara Pavec, hči Janija in Nine Pavec, ter Aria Lendero, hči Mihe Hercoga in Saške Lendero,« nam je zaupala mlada jubilantka, ki omeni še DJ Joca, brez katerega njen projekt prav tako ne bi uspel.

Majči obljublja, da se bo kmalu lotila snemanja novih pesmi, s katerimi bo razveseljevala zabave željne ljudi, kamor koli jo bodo pač povabili. Kako vsestranska je, dokazuje tudi to, da so jo nedavno s seboj na gostovanje v Francijo povabili člani ansambla Galop, ki so se odzvali povabilu slovenskega izseljenskega društva Planika. In tudi v Franciji je menda navdušila vse prisotne.