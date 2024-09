S seksom so si plačevale sobo

Za samo nekaj minut so morali včeraj na ljubljansko sodnijo priti Edin Sakić, Draženka Mačak in Suljo Ćereti oziroma trije od skupno desetih obtoženih v zadevi prostitucija v Vili Klara v ljubljanskem Trnovem.

Bivanje v tamkajšnjih sobah pa tudi v nastanitvenih prostorih nad bližnjo gostilno so, kot je prepričano tožilstvo, morala dekleta, ki so prihajala tako iz slovenskih krajev kot iz tujine, predvsem iz države nekdanje Jugoslavije, odslužiti s seksom.

Vila Klara v ljubljanskem Trnovem FOTO: Dejan Javornik

Po 60 evrov na dan

V to naj bi jih prvenstveno silil 66-letni Grosupeljčan Mladen Bilić. Od zaslužka s seksom naj bi mu morale plačevati najmanj 60 evrov na dan oziroma okoli 1800 evrov na mesec. Če niso imele dovolj denarja za plačilo sobe, jih je, tako tožilstvo, enostavno zaklenil vanje in jim, dokler mu niso izročile zahtevane vsote, omejeval gibanje.

Cenik oziroma koliko je treba plačati za spolno storitev z izbranim dekletom, naj bi Bilić določil sam. Od septembra 2020 do hišnih preiskav 5. decembra lani je bil po prepričanju tožilstva »osrednja stična točka«, ki je povezovala več posameznikov. Skupaj z več različnimi skupinami soobtoženih naj bi namreč na obeh omenjenih ljubljanskih lokacijah zavestno izkoriščal prostitucijo deklet. V prvi skupini naj bi bili Laura Teuta Kovče, Sashko Krstevski in Almin Rujović, v drugi Rok Kovačič in Elameri Kovačič Ljubijankić, v tretji pa Sakić, Mačakova in Stefan Trajković.

Koliko je treba plačati za spolno storitev z izbranim dekletom, naj bi določil 66-letnik. FOTO: Getty images

Gojil konopljo

Edini od obtoženih, ki naj s siljenjem deklet v prostitucijo ne bi imel nič, je Ćereti. Ta naj bi se s Sakićem in Mačakovo zapletel v trgovino z drogo. Ćereti naj bi Sakiću julija lani prodal kokain, mesec pozneje še travo. Oboje naj bi Sakić prodal tajnemu delavcu policije. Oktobra lani naj bi tajnemu delavcu policije drogo prodal tudi Ćereti. Sicer pa naj bi Sakić blizu Ljubljane v vsaj dveh večjih šotorih gojil konopljo. Skupaj z Mačakovo naj bi tudi skrbela za rast rastlin, jih sušila, pakirala in tehtala. Trojica je po prepričanju tožilstva skupaj zagrešila pet kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Sakić, Mačakova in Ćereti naj bi se s tožilstvom še pogajali o morebitnem priznanju krivde, zaradi česar je včeraj ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec predobravnavni narok zanje prestavil na začetek oktobra. Del preostalih soobtoženih se bo o krivdi lahko izrekel že prihodnji teden.