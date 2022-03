S pripeto cisterno trosil gnojnico, odpeljali so ga v bolnišnico

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o nesreči pri delu v Šentjuriju na Dolenjskem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 63-letnik opravljal dela na travniku, kjer je s traktorjem s pripeto cisterno trosil gnojnico. Zaradi nagnjenosti terena se je traktor s pripeto cisterno prevrnil in moškemu ob padcu s traktorja poškodoval roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.