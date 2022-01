S polnim avtobusom trčil v železniški nadvoz v Solkanu

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o prometni nesreči avtobusa, ki se je zgodila v Solkanu. Kot so ugotovili policisti, je včeraj, ob 17. uri, 62–letni voznik avtobusa, državljan Italije vozil iz smeri bivšega mejnega prehoda Solkan proti središču naselja. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije (prepovedan promet za vozila, katerih višina presega določeno višino) je z zgornjim delom avtobusa trčil v železniški nadvoz.

V času nezgode je bilo na avtobusu 26 potnikov, vsi državljani Italije. Zaradi trčenja sta bili lažje poškodovani dve potnici na avtobusu, ki so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Italijo. Pomoč na kraju nezgode so policistom nudili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.

Policist bodo italijanskega voznika avtobusa kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja.