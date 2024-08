S plaže ob reki ukradel vrečko in izginil neznano kam

V sredo, 7. avgusta, so bili policisti PU Nova Gorica v jutranjih urah obveščeni o tatvini na območju Ajdovščine, kjer je neznani storilec tekom prejšnjega popoldneva ukradel vrečko s predmeti.

Do dogodka je prišlo na obrežju reke Hubelj v času krajše odsotnosti oškodovanca, ki je v času tatvine odšel plavat. V vrečki so bili beležnica z gotovino, bančna kartica, očala in kontaktni ključi osebnega avtomobila.

Storilec je z ukradenimi predmeti kraj zapustil in odšel neznano kam. Oškodovancu je povzročil skupno materialno škoda za okoli 400 evrov.

S strani oškodovanca ni bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja, zato bodo policisti PP Ajdovščina na podlagi vseh ugotovljenih dejstev o varnostnem dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.