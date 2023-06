S petih metrov padel na beton, hudo poškodovanega odpeljal helikopter

V soboto nekaj po 9. uri so bili sevniški policisti obveščeni, da reševalci v Marendolu oskrbujejo hudo poškodovanega moškega. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 57-letni moški pri delu v hlevu padel z zgornje etaže z višine okoli petih metrov na betonska tla in se hudo poškodoval.

S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, policisti pa okoliščine še preverjajo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.