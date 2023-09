Iz Dobrave, idilične vasi na levem bregu reke Krke ob regionalni cesti Škocjan–Šentjernej, tokrat ne poročamo o gorečih balah sena ali vlomu. Zgodilo se je nekaj precej hujšega – napad na uradni osebi. »Občan me je klical in povedal, da so njegovega sina s kolom po glavi. Urejal je melioracijo na svoji zemlji, pa so prišli Cigani in ga napadli. Spor je vzniknil, ker je napadeni urejal parcelo, ki je na meji s Cigani. Naredil je jarek, da ne bi vozili na njegovo. Pa so Cigani jarek zasuli, prizadeti pa ga je spet uredil. Imel je še srečo, da jo je tako odnesel, da ni huje poškodovan. Uspelo mu...