Iz Ljubljane sporočili žalostno vest, 14-letnik je umrl

V sredo, 19. julija, je ob 20.30 uri v Postojni 14-letnik izgubil oblast nad kolesom in padel. Odpeljan je bil v SB Izola, zatem pa v bolnišnico v Ljubljano.

Dva dni kasneje so PU Koper iz Kliničnega centra Ljubljana obvestili, da je mladi Postojnčan zaradi poškodb umrl.

Dogajanje preko vikenda

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 285 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 693 klicev. Obravnavali so 56 prometnih nesreč z materialno škodo in 6 z lažjimi poškodbami, zasegli so 6 vozil. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 14 tatvin ter 1 drzno tatvino, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 34 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 127 nezakonitih prehodov državne meje.