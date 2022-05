Hudodelsko združbo, ki naj bi poskrbela, da je iz Irana v koprsko pristanišče priplula pošiljka droge, slabo skrita v ladijskih zabojnikih med lepilom za keramiko, so razkrinkali leta 2018. Aprila navedenega leta so policisti na turški ladji zasegli do takrat največji uplen heroina pri nas, kar 302 kilograma, z njim pa povezali Sirca Aleksandra Vettorazzija ter slovenske državljane Arisa Alibašića, Gregorja Setnikarja in Enisa Kočana. V različnih vlogah pa naj bi pri tihotapljenju sodelovali tudi neznani storilci. Z izjemno čistim heroinom bi nepridipravi lahko zaslužili kar do 60 milijonov e...