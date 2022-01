S helikopterjem reševali planinca z Vrtače, izkazalo se je, da ima covid

Gorski reševalci so imeli danes znova polne roke dela. Poročali smo že o helikopterskem reševanju smučarja na Rogli, na območju Kamniškega sedla je zaradi zdrsa umrl hrvaški državljan. Posredovali pa so tudi na gori Vrtača v Karavankah, kjer se je poškodoval slovenski državljan.

Po reševanju s helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje, ob tem pa se je izkazalo, da je ponesrečenec okužen s koronavirusom.

Glede na zbrana obvestila, naj bi mu pomoč na kraju nudilo več oseb, o katerih policija nima podatka, zato na Policijski upravi Kranj pozivajo vse, ki so bili takrat na kraju reševanja ali so ponesrečencu nudili pomoč ali pa so bili v takem stiku, ki ga NIJZ opredeljuje kot visokorizični stik; da upoštevajo navodila NIJZ glede visokorizičnih stikov in izpostavljenosti okužbi s koronavirusom.

NIJZ visokorizični stik sicer opredeluje za:

• osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,

• zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,

• drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),

• bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi,

skupna malica, druženje pri isti mizi...),

• potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.