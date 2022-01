Na Kamniškem sedlu: 37-letnik pred očmi prijateljev padel v prepad

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o smrtni nesreči v gorah. Gorski reševalci so okoli 12.30 posredovali na območju Kamniškega sedla (v Bosovi grapi). V nesreči je umrl 37-letni planinec, državljan Hrvaške.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je na strmem pobočju prišlo do zdrsa planinca, ki je padel več kot 300 metrov v globino, in je na kraju zaradi poškodb umrl. Planinec je bil v skupini z še osmimi hrvaškimi planinci, ki v dogodku niso bili poškodovani, po do sedaj znanih podatkih, je bil tako kot ostali v skupini opremljen s plezalno opremo,« so sporočili s PU Ljubljana.

Na kraju je posredovala gorska reševalna služba in helikopter, ki je prepeljala umrlega in skupino planincev v dolino. Po do sedaj zbranih obvestilih v dogodku niso podani sumi kaznivega dejanja, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.