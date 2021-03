Roparji odnesli župniku celo adidaske

Ko so 72-letnega duhovnika župnije Rovte Logatec Ivana Petriča pobarali, koliko denarja so mu januarja sunili zlikovci, še sam ni vedel natančno. V kuverti, na kateri je pisalo verski časopisi 2021, je zbiral denar za časopis Družina, meni pa, da je bilo v njej okrog 4500 evrov. Na drugi je pisalo osebni denar: »To sem imel še od velikonočnega žegna, če mi je kdo kaj dal za vero. Po moji oceni je bilo v njej 2500 evrov.« Judeža so zvezali, on pa je molil. FOTO: GROSUPLJE.SIV tretji kuverti je bil denar, »ki so ga prinašali ljudje, ko smo delali župnišče na novo. Po moji pres...