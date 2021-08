Roparja prosil, naj ga ustreli

Ko sta se 18. maja lani 78-letni Frankolovčan Marijan Pelin in njegova partnerica Alojzija Guzej odpravila k počitku, kajpak nista niti slutila, da je pred njima noč groze. Nista slišala, ko so se do hiše prikradli trije zamaskirani neznanci, ki so se nenadoma znašli v spalnici in kričali: »Policija, policija! Roke na hrbet!« Zvezali so ju tako močno, da je Marijan v bolečinah kriknil: »Raje me ustrelite, kot da me tako mučite.« Ropala brata znanega Slovenca? 43-letni Koprčan Alen Čibarić noče izdati svojih pajdašev, zato bo pač sam odgovarjal za enega najbrutal...