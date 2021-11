Ropar z vrtnico na sodišče tudi pijan

Celje • Na celjskem sodišču se je že pred dvema letoma, decembra 2019, začelo sojenje Brežičanu Romanu Stunkoviću, ki mu obtožnica očita veliko tatvino. To naj bi zagrešil na območju Pariželj pri Braslovčah, kjer je bilo 29. novembra 2016 vlomljeno v eno od stanovanjskih hiš. Iz nje je izginil sef z dvema bančnima karticama in PIN-kodama. Ko je lastnik hiše pogrešil sef in prijavil krajo, kartici pa poskušal preklicati, je bilo že prepozno, saj je takrat še neznani storilec na bankomatih z njima opravil že več gotovinskih dvigov. Posnele so ga kamere Tožilstvo je Stunkoviću, ki ga sumij...