Rop na območju Bežigrada: zaposlenim sta grozila s pištolami

V torek nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Bežigrada. Po do zdaj zbranih obvestilih sta neznana zamaskirana storilca vstopila v prodajalno in od uslužbenke zahtevala denar. Svoje zahteve sta podkrepila z pištolami.

Nepridiprava sta iz blagajne odtujila nekaj bankovcev in čeprav so ju zaposleni skušali zadržati, sta peš zbežala s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Storilcev sta bila moška, visoka okoli 170 do 175 cm, eden v črni drugi v bež bundi, govorila sta slovensko. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.