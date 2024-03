Reanimacija uspešna, helikopter je obolelo osebo odpeljal v UKC Maribor

V petek okoli 14. ure so bili prvi posredovalci PGD Ljutomer aktivirani v kraju Cven pri reševanju obolele osebe. Ob prihodu na kraj so prvi posredovalci reševalcem Nujne medicinske pomoči Ljutomer pomagali pri reanimaciji osebe.

Helikopter je obolelo osebo odpeljal v UKC Maribor. FOTO: Pgd Ljutomer

Po uspešni reanimaciji je bil aktiviran še helikopter Slovenske vojske s HNMP na krovu, ki je obolelo osebo prepeljal v UKC Maribor na nadaljnjo zdravljenje. Pri tem so pripadniki PGD Ljutomer zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu osebe do samega helikopterja.