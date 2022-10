Rdeči petelin v Veliki Loki: pogorela avto in drvarnica

V sredo popoldne je v Veliki Loki v občini Grosuplje zagorelo osebno vozilo ob drvarnici in stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil na ostrešje hiše. Pogorela sta drvarnica in osebno vozilo, delno pa še ostrešje hiše, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili gasilci PGD Velika Loka, Grosuplje, Šmarje-Sap, Žalna, Luče, Ponova vas in Spodnja Slivnica.