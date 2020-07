Razvrat v ženskem zaporu, paznice si dovolijo marsikaj

Jezni Janez z Iga, kot se je ob koncu pisma, ki nam ga je poslal v uredništvo, predstavil bralec, si ni kar brez razloga nadel pridevnika jezni. Ogorčenje in jezo, ki leti na ženski zapor na Igu oziroma na ZPKZ Ig, je mogoče celo čutiti iz njegovih kratkih in jedrnatih stavkov. Gre namreč za to, da je zelo razočaran nad razmerami, ki vladajo v tamkajšnjem zaporu. Pa sploh ne nad zapornicami, ampak nad tamkajšnjimi odgovornimi. Razlog za vse skupaj pa da tiči v alkoholu. »V ženskem zaporu na Igu že dolgo poteka ugotavljanje, kdo je anonimno prijavil popivanje, ki se je 7. maja 2020 dogajalo v ZPKZ Ig,« začne svoj zapis. ...