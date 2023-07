Razkrivamo, zakaj so v Grosupljem posredovali specialci

V ponedeljek nekaj pred polnočjo je bil ljubljanski operativno-komunikacijski center obveščen o sumljivi osebi v garažni hiši na območju Viča. Oseba naj bi nekaj dni prej na tem območju tudi uporabila strelno orožje in streljala v zrak, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so ob prihodu na kraj dogodka opazili osebno vozilo, s katerim se je oseba odpeljala, zato so ga želeli ustaviti. A 26-letni voznik znakov policistov ni upošteval. Pospešil je in vožnjo nadaljeval v smeri Lavrice in nato naprej po glavni cesti proti Ribnici.

Preluknjali so mu pnevmatike

»Ker je voznik nevarno vožnjo nadaljeval, so policisti v naselju Velike Lašče uporabili prisilno sredstvo za prisilno ustavljanje vozil – stinger. Voznik ga je prevozil in je zato nekaj metrov naprej vozilo moral ustaviti, nato pa je prižgano pustil sredi vozišča, sam pa zbežal v bližnji gozd. Policisti so vozilo zavarovali in pri tem v njem opazili dele orožja in naboje, zato so ga zapečatili in zasegli. Voznik vozila kljub večurnemu iskanju ni bil izsleden,« opisujejo dogajanje v policijskem poročilu.

Naslednji dan so na podlagi zbranih informacij na pristojnem sodišču pridobili odredbo za hišno preiskavo (o tem smo poročali v članku Drama na območju Grosupljega: posredovali specialci, to so prve informacije) zaradi suma posedovanja nelegalnega orožja. Na podlagi predhodnih dejanj osebe, videnih delov orožja v vozilu in zbiranja obvestil so upravičeno pričakovali, da je oseba oborožena in nevarna, zato so v izvedbo hišne preiskave vključili tudi policiste Specialne enote policije (SE).

Grozil z orožjem

»Tako so v torek pozno popoldne policisti SE na območju Grosuplja vstopili v objekt, kjer so najprej omejili gibanje šestim osebam prisotnim v hiši, nato pa locirali osumljenega, ki se je umaknil v enega izmed prostorov, ga zaklenil in pred vrata nastavil težje predmete. Ko je pripadnikom SE uspelo vstopiti v sobo, pa je osumljeni v njih nameril strelno orožje. Policistom je to uspelo odvzeti in ga prijeti. V dogodku ni bila nobena oseba poškodovana, so pa policisti na kraj dogodka poklicali zdravstveno osebje, saj je osumljenčevo zdravstveno stanje kazalo, da potrebuje ustrezno oskrbo. Odpeljan z reševalnim vozilom, nato pa je bil zaradi zdravljenja zadržan v zdravstveni ustanovi. Reševalci so na kraju samem tudi nudili preventivni pregled šestim starejšim osebam, ki so bile v tem času v objektu, vendar naknadne zdravniške pomoči niso potrebovale,« še zapišejo.

Predlog za odvzem orožja

Sledili sta hišna preiskava in preiskava dveh vozil, v katerih so zasegli revolver, pištoli, devet pušk in večjo količino različnega streliva. Ena izmed pištol, ki jo je imel v posesti osumljeni, je nelegalna in njen izvor še preverjajo. Preostalo orožje je last dveh družinskih članov osumljenega, ki za omenjeno orožje posedujeta ustrezna dovoljenja: »Ker pa osebi nista zagotovili ustrezne hrambe orožja, da do njega ne bi imela dostopa nepooblaščena oseba, jima je bilo orožje zaseženo in bo na upravno enoto podan predlog za odvzem orožja.«

Zoper osumljenega, ki sicer s strani policije še ni bil obravnavan, bo izveden prekrškovni postopek zaradi posesti nelegalnega orožja, prav tako pa bo zoper njega na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve naslednjih kaznivih dejanj: