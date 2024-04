Razbijali in kradli po pokopališču. Zanimal jih je baker in bron

»Res žalostno, da ljudje še v grobu nimajo miru. Na pokopališče, ki velja za najbolj sveti kraj, saj je to zadnje počivališče naših najdražjih, sem šla takoj, ko so kriminalisti zaključili ogled, in res me je pri srcu stisnilo, ko sem videla razdejanje. Tako je bilo, kot bi nekdo vrgel bombo, vse razmetano, razbito steklo je ležalo naokoli, cvetja je bilo vsepovsod. Res popoln kaos. Bilo je strašno,« je povedala ena od Belokranjk, ki ima sorodnike pokopane na pokopališču Svetica. Ta je na prekrasni lokaciji, pokopališče je namreč umaknjeno od naselij, umeščeno med travnike nedaleč od naselja ...