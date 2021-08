Rad bi bil zaprt na Dobu, blizu domu

»Drugi razbijajo in župnike ropajo, a so na prostosti, jaz moram biti pa v zaporu. To je katastrofa. Kar zmešalo se mi bo. Že pol leta nisem videl svojih otrok, ker sem zaprt v Ljubljani. Pa mama je bolna in ne more hoditi,« je na novomeškem okrožnem sodišču hitel razlagati 26-letni Bruno Jurkovič, ki živi v Šmihelu v Novem mestu. In znova zelo lahkotno navrgel obljubo, da nikoli več ne bo kradel, čemur pa mu je glede na dolg seznam grehov težko verjeti. Kar nekaj postopkov na sodišču ga še čaka, dve dejanji, zaradi katerih je zdaj prišel na sodišče, pa je storil v preizkusni dobi....