Prvi kriminalist toži državo, prepričan, da je šlo pri premestitvi za degradacijo (FOTO)

Velikopotezni načrti o Upravi avtocestne policije (UAP), ki bi skrbela za red in mir na slovenskem avtocestnem križu, so se 15. oktobra 2022, zgolj 19 mesecev po uradnem začetku njenega delovanja, dokončno izjalovili. »Da avtocestna policija ni zaživela – to morate pa vprašati Tatjano Bobnar in Boštjana Lindava,« danes pravi njen takratni direktor Andrej Jurič. Bobnarjeva je bila takrat notranja ministrica, Lindav generalni direktor policije. Jurič je pojasnil, da je bilo vse skupaj zasnovano tako, da policija na avtocesti s svojo prisotnostjo ne bi samo skrbela za varnost prometa, ampak tudi...